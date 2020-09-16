В Тольятти под припаркованным авто провалился асфальт

Машина зацепилась за бордюр и повисла в воздухе / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

Утром в среду, 16 сентября, в Комсомольском районе Тольятти произошло ЧП. На улице Матросова, 36 образовался провал.

- Провалился асфальт под припаркованным автомобилем «Лада Приора», - пишут очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

Судя по кадрам, которые местные жители опубликовали в соцсетях, машине и ее владельцу очень повезло. Под землю она не ушла — зацепилась передней частью за бордюр и повисла в воздухе. Теперь вызволить авто из западни сможет только эвакуатор. Из-за чего образовался провал, пока не известно. Возможно, прохудились трубы, и грунт подмыло водой.