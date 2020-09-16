Самарские лесники будут передвигаться на катере

Фото: Правительство Самарской области

А какая вещь жизненно необходима любому уважающему себя леснику с бородой и вязанкой шишек на шее? Топор? Ружье? План квартальной застройки бобрами ближайшей плотины? Вот и неверно! Лесникам нужен хороший такой вместительный катер. Лесникам. В лесу. Катер.

Интересно, что звучит это все как нелепая шутка, но, тем не менее, для ГБУ СО «Самаралес» действительно был закуплен этот самый катер. Предназначен он, правда, вовсе не для веселой рыбалки на карасей, а для оперативного тушения пожаров на островах и вдоль береговой линии. Директор ГБУ СО «Самаралес» Сергей Логунов отметил, что новая техника дает возможность более оперативно и качественно выполнять работу.

Но вот только бороться с огнем при помощи такого транспортного средства получится лишь с воды, поэтому катер рассчитан на восемь человек, которые, вооружившись противопожарным инвентарем, смогут углубиться в дымящиеся дебри и одержать победу над разбушевавшимся огнем.

Автомобили, мотоциклы, велосипеды и самокаты зачастую просто не способны пробраться в гущу леса, поэтому, собственно, лесникам и выделили для этих нужд водоплавующую технику. Причем стало возможным это благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина.

Федеральный проект «Сохранение лесов» позволил местному лесничеству обзавестись сразу 84 единицами техники, среди которой 23 трактора, 9 автоцистерн, 26 автомобилей повышенной проходимости, 25 лесопатрульных автомобилей с оборудованием для тушения пожаров и тот самый пожарный катер. Укрощать природные катаклизмы также теперь будут при помощи 23 легковых автомобилей «Нива», которые были приобретены за счет средств федерального бюджета.