В Самаре передумали отключать холодную воду 17 сентября в Куйбышевском районе

Холодной воды в домах жителей Куйбышевского района не будет 18 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменили дату отключения холодной воды в домах жителей Куйбышевского района. Ранее сообщалось, что им придется посидеть без этого важного ресурса с 10:00 до 22:00 17 сентября, но теперь планы поменялись. Холодной воды не будет в пятницу, 18 сентября.

- Ремонтные работы на водоводе будут проведены 18 сентября с 12:00 до 24:00. Время и дата были скорректированы, чтобы в соцучреждениях, школах и детсадах не было перебоев с водой, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, что данные работы связаны с подключением нового водовода в рамках строительства Фрунзенского моста. Информацию о том, какие адреса попадут под отключение и где разместят бойлеры с водой, можно посмотреть здесь.