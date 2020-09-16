Стало известно, чью жизнь унес коронавирус в Самарской области 16 сентября

От COVID-19 скончался еще один пожилой пациент в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса умер еще один пациент. По данным на среду, 16 сентября, теперь общее количество смертельных случаев в регионе составляет 145.

— За минувшие сутки скончался 81-летний мужчина. У него была онкология, а также заболевание сердечно-сосудистой системы, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Показатель смертности в Самарской области на 100 тысяч населения — 4,54, по стране выше — 12,96. Коэффициент летальности в регионе тоже ниже, чем в целом по стране, — 1,42 против 1,75.

Напомним, что за последние сутки в губернии выявили коронавирус еще у 121 жителя. Всего это болезнь подкосила уже 10187 человек. Выздоровели 80% из них — 7888 пациентов.