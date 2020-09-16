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Самарцев накормят шашлыком на «Чайхоне 2020»

Горожан ждет ярмарка восточной кухни
Юрий Майсевич
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Блинов организаторы не обещают, поэтому любителям запеченных кругов теста придется подождать до Масленницы

Блинов организаторы не обещают, поэтому любителям запеченных кругов теста придется подождать до Масленницы

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Если борщ больше не лезет в рот, а прилипшие к краям кастрюли пельмени не вызывают гастрономической эйфории, то самое время перейти на более экзотическую кухню.

Татарский и азербайджанский шашлык, горячая кукуруза, яблоки в карамели по эксклюзивным рецептам, специи, сладости и многое другое! Уже потекли слюнки? Тогда закройте рот, протрите воротник рубашки (а то у вас вон там накапало) и трепетно ожидайте 26 сентября.

Именно в этот день в 12 часов на площадке «Ярмарка Вкусов#Амбар» пройдет событие с говорящим названием «Чайхона 2020».

На ярмарке будут представлены блюда национальной кухни мусульманских народов, которые познакомят жителей Самары с уникальным восточным колоритом.

А вот всех наевшихся или же сидящих на диете будут ждать аниматоры, развлекательная программа, музыка и розыгрыш призов.