В Самарской области работает проект, который помогает школьникам определиться с будущей профессией

В регионе прошло онлайн родительское собрание по реализации проекта "Билет в будущее"

В Самарской области продолжают реализацию проекта «Билет в будущее». В его рамках школьники региона могут пройти онлайн-диагностику и выявить предпочтения к той или иной сфере деятельности, а потом погрузиться в понравившуюся профессию. В проекте приняли участие уже более 25 тысяч учащихся школ губернии. Подключились к нему и их родители. Так, в регионе прошло родительское собрание в режиме онлайн, которое было посвящено реализации проекта «Билет в будущее».

- Мы видим, что число желающих принять участие в проекте растет. И у родителей, и у детей большой интерес к определению того, где мы можем найти себя. Этот поиск должен продолжаться постоянно, - подчеркнул руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов.

В министерстве отмечают, что участие в проекте бесплатное. Для этого нужно зарегистрироваться на специальной платформе и пройти онлайн-тестирование. Также чиновники добавляют, что проект не дает никаких дополнительных баллов для поступления в вузы, он лишь может направить ребенка, показать ему, как происходит работа в той или иной профессии.

Отметим, что этот год в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова объявлен годом среднего профессионального образования. Именно в техникумах и колледжах области с каждым годом все больше хотят учиться местные школьники. Эти учебные заведения, к слову, в последнее время постоянно модернизируются. К примеру, в двух колледжах оснастили 10 мастерских, которые отвечают всем требованиям союза WorldSkills. Участники «Билета в будущее» смогут их посетить в рамках проекта.