В самарской больнице № 8 появился новый главный врач

Фото: Министерство-Здравоохранения Самарской-Области

В Самарской городской клинической больнице № 8 появился новый главный врач. Коллективу его представил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Как сообщает министерство здравоохранения Самарской области, руководящую должность в этом лечебном заведении занял Сергей Дергаль, стаж которого в медицинской области составляет 15 лет.

И немного анкетных данных. Дергаль окончил Самарский военно-медицинский институт по специальности «Лечебное дело», проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, работал хирургом в Клиниках СамГМУ, в Самарской городской больнице № 8, а в также Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

До назначения на эту должность Дергаль трудился на посту заместителя главного врача по хирургии Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.