Турнир пройдет в «МТЛ Арене» 16 октября. Фото: GFC OFFICIAL. Федерация ММА Самарской области / vk.com/mma63ru

Промоушен Gorilla Fighting Championship объявил, что турнир по смешанным единоборствам GFC 29 пройдет в Самаре в «МТЛ Арене». Он состоится 16 октября, в рамках турнира пройдут три титульных боя. Однако вопрос со зрителями на трибунах остается открытым.

- Уже сейчас мы начали подготовку к этому турниру. Пока неизвестно, как будет обстановка с коронавирусом в России и сможем ли мы сделать так, чтобы наши любимые зрители приняли участие в этом противостоянии, - говорится в анонсе.

За титул в тяжелом весе на GFC 29 в клетке сойдутся Ризван Куниев и Владимир Дайнеко. Также зрители увидят бои за титул в полусреднем весе и за титул в полутяжелом весе. В первом сразятся Умалатов и Медведев, во втором – Одилов и Горшечников.