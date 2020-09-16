В Самарской области 15 человек отравились грибами

Не все грибы безопасны и пригодны к употреблению Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области начала «косить» еще одна острая инфекционная болезнь. Называется она ботулизм. Подхватить ее легко — если отведать несъедобные или плохо приготовленные грибы. В первом полугодии 2020 года грибами отравились уже 15 человек.

- Основные причины отравлений: сбор и употребление в пищу «неизвестных грибов»; приобретение их в местах несанкционированной торговли; нарушение технологии приготовления блюд из грибов, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Любителям тихой охоты советуют внимательнее собирать грибы, тем, кто не фанат прогулок по лесу, - покупать грибы только в специально отведенных местах, а тем, кто уже все собрал или купил, - заготавливать грибы только путем маринования, соления и то с особой осторожностью. Отметим, что детям до 10 лет и людям с проблемами ЖКТ грибы лучше не есть ни в каком виде. При отравлении сотрудники Роспотребнадзора советуют сразу же обратиться к врачам.