В Струковском саду Самары установят арку в честь вальса

Фото: Самарская региоальная организация Союза архитекторов России

В Самаре подвели итоги конкурса на эскиз скульптуры, посвященной первому исполнению вальса «На сопках Маньчжурии». Об этом сообщает Самарская региональная организация Союза архитекторов России.

Всего во второй этап конкурса прошли 22 работы, но только авторы амбициозного проекта «Вальс» — архитекторы Алексей и Петр Панины — смогли одержать победу. Центральное место в их эскизе занимает старинная арка, напоминающая ту, что украшала вход в Струковский сад в начале XX века.

Второе место разделили два проекта — один придумала архитектор Лилит Саркисян («Вальсирующие»), второй — коллектив пензенской архитектурной мастерской «Урбанкот». На третьем месте — проект самарского коллектива, скульптора Николая Куклева и архитектора Кристины Цибер. К слову, эти лауреаты получат равные премии по 50000 рублей.

А вот установить композицию триумфаторов планируется уже к началу следующего лета рядом с прогулочной зоной в парке. В комплекте также идет площадка для духового оркестра.