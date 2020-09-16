Россельхозбанк примет участие в XXII Поволжской агропромышленной выставке

В XXII Поволжской специализированной агропромышленной выставке примут участие более 200 предприятий Фото: Андрей КУРОЧКИН

С 18-19 сентября сотрудники Самарского регионального филиала Россельхозбанка примут участие в XXII Поволжской специализированной агропромышленной выставке, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В мероприятии ежегодно принимают участие более 200 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги, финансовый сектор.

Особая роль отводится деловой программе, объединившей комплекс значимых по тематике специальных семинаров, начиная с конкурсного показа животных до стратегии развития АПК в области. В дискуссиях примут участие Губернатор Дмитрий Азаров и представители Министерства сельского хозяйства Самарской области.

Самарский филиал Россельхозбанка в течение двух дней организует для участников и гостей выставки консультационный стенд, где каждый посетитель сможет получить актуальную информацию по продуктам и услугам Банка, как для физических лиц, так и для предприятий сегментов крупного, среднего и малого бизнеса.

«Россельхозбанк ежегодно принимает участие в выставке. Для нас это прекрасная площадка, чтобы обратиться к сельхозпроизводителям области с информацией о самых новых и востребованных финансовых продуктах, – комментирует директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов. - Как и в прошлые годы, мы готовы оказать своевременную кредитную поддержку аграрному сектору, чтобы фермеры вовремя и качественно смогли провести все необходимые сезонные работы».