В Самарской области стартовал обучающий курс «Интенсив по развитию предпринимательских компетенций»

Каждый участник всего за несколько дней здесь сможет проанализировать свой прошлый опыт и допущенные ошибки, а также прокачать знания и навыки, необходимые предпринимателям 21 века: системное мышление, креативность, адаптивность и т.д.

Обучающая программа проводится при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Организатором события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Сегодня в регионе уделяется большое внимание формированию благоприятного делового климата и созданию комфортных условий для местных предпринимателей.

«Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, обладающий талантом предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

«Столь масштабный акселерационный проект реализуется в регионе впервые. В рамках первого потока мы объединили предпринимателей коммерческой направленности и представителей социального бизнеса. Участники смогут получить не только мощный импульс для движения вперед от спикеров «Интенсива», но и обменяться опытом, инструментами и идеями. Если обучение первого потока покажет хорошие результаты, мы будем продолжать реализацию этого проекта», - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участниками «Интенсива» стали 130 человек. На открытии программы и сами предприниматели не скрывали, что рады возможности полностью пересмотретьподход к развитию своего дела.

«Я дизайнер, творческий человек, и чувствую, что мне необходимо систематизировать свою работу с клиентами, поставщиками, - отметила участница обучающей программы, предприниматель Дарья Соскина. - Меня «зацепили» еще самые первые описания программы, где было написано, что она носит "трансформационный характер, будьте осторожны". Мне кажется, это очень важно - делать предпринимателя современного, не такого, как были раньше, а со всякими новыми фишками, в новом формате», - добавила она.

Погрузиться в тщательную работу с прицелом на успех участникам помогут опытные бизнес-тренеры федерального уровня с большим практическим опытом.

«У нас очень интенсивная программа. На протяжении шести дней с 9 часов утра до 18 часов вечера у нас будут интенсивы. Не будет никакой теории, только практика. У нас будет очень много игр, которые построены на кейсах бизнеса», - рассказала бизнес-тренер Анна Татьянина.

«Здесь участники смогут оглядеться, пообщаться с коллегами, послушать о каких-то новых инструментах, чтобы понять, что нужно делать прямо сейчас для развития, масштабирования или запуска», - пояснила преподаватель курса Лариса Киселева.

По окончании «Интенсива» работа в рамках бизнес-акселератора продолжится - его финальным этапом станут почти 3 месяца плотной работы предпринимателя с трекером(бизнес-наставником)для достижения положительных показателей и видимого результата.