Не хочешь платить за электроэнергию – лишишься автомобиля

Обращение в судебные инстанции является крайней мерой, которую применяют только к тем должникам, которые проигнорировали серию уведомлений и не погасили задолженность, или же не вступили в диалог с энергокомпанией и не заключили соглашение о реструктуризации задолженности в связи со сложной жизненной ситуацией.

С конца августа приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провели в Самаре рейды по неплательщикам за электрическую энергию с общей суммой долга более 780 тыс. руб. В результате у неплательщиков были арестованы автомобили HONDA HRV, UAZ PATRIOT и иное имущество. В ближайшее время запланировано еще 12 выездов к злостным неплательщикам за электроэнергию. Арест имущества, не единственная суровая мера по отношению к тем, кто использует электрическую энергию, но не платит за нее. К злостным неплательщикам применяется также арест банковских карт, вкладов и ограничение права выезда за рубеж.

Своевременная оплата электрической энергии – обязанность каждого потребителя, которая помогает обеспечивать надежное функционирование энергосистемы страны и родного города