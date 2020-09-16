В Самаре женщину, которая зарезала неверного мужа, отправили в колонию на 5 лет

Дело рассмотрели в Куйбышевском районном суде ФОТО: прокуратура Самарской области

В Куйбышевском районном суде вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве мужа. Как установили правоохранители, женщина расправилась с ним из-за ревности.

Трагедия произошла 6 мая этого года. Супруги распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Обвиняемая была недовольна тем, что он избранник ей изменил, и в ходе ссоры ударила его ножом в шею. Мужчина скончался на месте.

- Обвинение поддержал прокурор Куйбышевского района Евгений Тупиков. При назначении наказания суд учел, противоправное и аморальное поведение потерпевшего, тот факт, что подсудимая сразу вызвала скорую и старалась помочь раненому самостоятельно до приезда врачей и то, что мать погибшего просила суд строго не наказывать женщину, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

Служители Фемиды признали даму виновной и назначили ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Срок она будет отбывать в колонии общего режима.