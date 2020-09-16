Улицу Арцыбушевскую в Самаре планируют отремонтировать до конца следующего года

Работа ведется в ускоренном режиме ФОТО: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт на улице Арцыбушевской. Сейчас они организованы в границах улицы Льва Толстого и переулка Тургенева, сообщают в пресс-службе администрации города.

По словам директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, на основной автодороге уложен выравнивающий слой покрытия на 6000 кв.м. До конца дорожно-строительного сезона здесь же планируется разместить высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

На место демонтированного бортового камня ставят новый. Над бордюрами трудятся 10 человек, 2 бригады. Все свои дела они планируют закончить до конца недели. После этого специалисты будут обустраивать пешеходную зону.

- Сначала будем демонтировать весь конструктивный «пирог» тротуаров, потом, если позволит погода, начнем укладывать плитку. Старое асфальтобетонное покрытие будет заменено на плиточное. Оно не только красиво выглядит, но и более удобно в эксплуатации. Гарантия составит пять лет, - отметил директор субподрядной организации Арсен Антонян.

Щебень, бетон, плитку уже завезли на участок. Полностью привести Арцыбушевскую в порядок - на участке от переулка Тургенева до Полевой - хотят до конца 2021 года. Там появятся новые пешеходные переходы, дорожные знаки, ограждения, разметки. Не исключено, что найдется место и для парковок.