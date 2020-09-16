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Правоохранители возбудили уголовное дело на анонима, сообщившего о готовящихся взрывах в ТЦ Самары

Сейчас личность неизвестного устанавливается
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Сообщение о теракте поступило силовикам в августе

Сообщение о теракте поступило силовикам в августе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 августа самарским правоохранителям на электронную почту поступила информация о том, что в пяти торговых центрах областной столицы готовится взрыв. Отправитель письма не установлен до сих пор.

- Сведения о планируемом теракте, который повлечет за собой гибель множества людей, оказались ложными. При этом сообщение было воспринято серьезно и работа ТЦ оказалась нарушена на какое-то время, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Заниматься проверкой недостоверных фактов пришлось и силовикам, что также перемешало их планы. В итоге 15 сентября по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас устанавливается.

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