5 футболистов не помогут "Крыльям Советов" в выездном матче с "Иртышом"

В тренировке приняли все здоровые игроки Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Футболисты "Крыльев Советов" 16 сентября после двух дней выходных начали подготовку к матчу 10 тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра с омским "Иртышом" пройдет на стадионе "Авангард" в Домодедово в субботу, 19 сентября. Хозяева принимают соперников там из-за неготовности своей арены.

Перед сегодняшним занятием команда поздравила администратора Динара Шарипова с прошедшим накануне Днем рождения. Всего же тренировка длилась полтора часа. В ней приняли участие все здоровые игроки.

- Из-за различных повреждений по индивидуальной программе занимаются Дмитрий Комбаров, Максим Канунников, Максим Карпов и Сафаа Хади. Они не смогут принять участие в субботней игре, как и Владислав Сарвели, получивший четвёртую жёлтую карточку в первенстве, - отмечает пресс-служба "КС".

Субботняя игра начнется в 18:30 по самарскому времени. "КП-Самара" расскажет обо всех подробностях поединка.