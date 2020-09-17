К концу недели в Самарской области после потепления похолодает и начнутся дожди

Всю ночь и весь день в субботу будет лить дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К выходным погода преподнесет жителям Самарской области неприятный сюрприз. После теплой пятницы в регионе похолодает и пойдут дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в пятницу, 18 сентября, синоптики обещают переменную облачность, дождей не ожидается. Ночью будет +3… +8, днем +18… +23. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

В субботу, 19 сентября, ночью и днем будет идти дождь. В темное время суток столбики термометров покажут +6… +11, в светлое - +9… +14. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.