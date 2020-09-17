Владимир Кошелев принял участие в открытии конгресс-отеля Radisson Hotel Ulyanovsk

Владимир Кошелев подписал соглашение с главой Ульяновской области о реализации инвестиционного проекта

В среду, 16 сентября, в Ульяновской области открыли новый конгресс-отель под брендом международной компании Radisson Hotel Group. В торжественном открытии приняли участие председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев, гендиректор Radisson Hotel Ulyanovsk Алексей Стешин, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group в России, СНГ и странах Балтии Дэвид Джэнкинс

- Наша команда очень рада, что гостиница Radisson Hotel Ulyanovsk открылась в запланированный срок. Мы очень довольны сотрудничеством с Radisson Hotel Group и надеемся на дальнейшую плодотворную работу, - отметил Владимир Кошелев.

На встрече он подписал с главой Ульяновской области соглашение о реализации инвестиционного проекта. В регионе планируют создать конгресс-центр площадью более 7,5 тысяч кв. м. В конгресс-центре отеля будут 15 залов-трансформеров, названных именами известных ульяновцев и оснащенных по последнему слову техники. Якорная площадка будет рассчитана на 600-700 мест.