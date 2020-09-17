На выборах 13 сентября «Единая Россия» получила около 80% мандатов

Партия "Единая Россия" взяла большинство мандатов на выборах 13 сентября

В «Единой России» подвели итоги выборов, которые прошли 13 сентября 2020 года. Избирательную кампанию партию провела успешно — она получила около 80% мандатов из 78 тысяч. Напомним, в этом году выборы проходили в 83 регионах страны. Явка избирателей составила 43,06%.

Средний результат «Единой России» на основных выборах — почти 72% голосов и на уровне органов местного самоуправления — 77% всех замещаемых мандатов. Довыборы в Госдуму партия выиграла во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Также победили все кандидаты в губернаторы, которых поддерживала или выдвинула «Единая Россия». На выборах в заксобрания регионов партия взяла 343 мандата из 464, а в административных центрах — 568 из 808.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, столь высокие результаты связаны с системной работой с людьми, а также с обновлением списков партии, каждый десятый кандидат работает в медучреждениях. Также он отметил, что это была важная победа, но партии предстоит еще много работы, ведь впереди еще выборы в Госдуму.