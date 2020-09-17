В Самарской области за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии – 10 312. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по состоянию на 17 сентября 2020 года за прошедшие сутки обнаружили 125 новых больных коронавирусом. Это восьмой показатель по стране. Всего в России за сутки выявили 5 762 новых заразившихся, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

- Больше всего новых случаев в Москве – 730. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область. Там 211 и 177 случаев соответственно, - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии – 10 312.

Кроме того, стало известно, что в 63 регионе скончались 14 пациентов с COVID-19. Это самый высокий показатель смертности за сутки в Самарской области и второй по стране по состоянию на 17 сентября. Всего в регионе с начала пандемии умерли 159 человек, у которых был коронавирус.