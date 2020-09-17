В Самарской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 сентября, в 07:20 в Сызрани произошло ДТП. На улице Перекопской водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая сейчас в больнице, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1963 года рождения за рулем «Лада-219010» наехал на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в районе дома № 24 по улице Перекопской, - уточнили в главке.

На данный момент о состоянии пострадавшей информации не поступало. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.