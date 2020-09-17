«Лада» выиграла первый матч в сезоне ВХЛ

Игра была жаркой. Фото: ХК «Лада».

Хоккейный клуб «Лада» выиграл первый матч в сезоне Высшей хоккейной лиге. Это случилось в третьем туре регулярного чемпионата. В среду, 16 сентября, «Лада» обыграла в Тольятти «Челмет». Матч закончился со счетом 3:1, шайбы у хозяев забросили Алексей Мастрюков, Николай Владимиров и Филипп Толузаков.

- Спасибо ребятам за самоотдачу. Второй период не получился – соперник прижал нас к воротам. Но, в целом – ребята молодцы, одержали важную победу для нас и наших болельщиков, - прокомментировал встречу и.о. главного тренера «Лады» Владимир Маленьких.

Следующий матч тольяттинцы проведут также дома – 18 сентября «автозаводцы» примут клуб «Зауралье» из Кургана.