В Самаре опять "заминировали" несколько судов

В здании Шестого кассационного суда общей юрисдикции сегодня проведена эвакуация Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В нескольких судах Самары сегодня, в четверг 17 сентября, утро началось неспокойно. На электронную почту служителям Фемиды пришли письма с информацией о том, что их здания заминированы.

- Подобная информация поступила в Шестой кассационный суд, Советский районный суд и Октябрьский районный суд. Возможно, письма пришли и в другие организации. Сейчас все подробности устанавливаются, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Из зданий, куда пришли неприятные вести, эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Сейчас помещения судов обследуют сотрудники специальных служб. Отправителей информации об акте терроризма предстоит установить сотрудникам полиции.

Как стало известно, подобная ситуация сегодня сложилась и в других регионах России. К слову, в Самарской области массовое "минирование" судов происходило и в августе. Не исключено, что и сегодня панику навели одни и те же люди.