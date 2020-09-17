В Самарской области планируют создать консультационный совет общественных объединений

Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных организаций

В Самарской области могут создать консультационный совет общественных объединений при секретаре регионального отделения партии «Единая Россия». Эта возможность обсуждалась на встрече губернатора Дмитрия Азарова с общественниками. Она прошла в необычном формате: в студии и онлайн. Всего в ней приняли участие более 300 представителей профсоюзов, ветеранских организаций, Союза женщин, организаций в сфере ЖКХ и т.д.

По мнению «единороссов», работа общественных объединений очень важна, но она не всегда структурирована и имеет единый план действий. Решить эту задачу должны помочь консультационные советы. Их планируют создать на площадке регионального отделения партии и в каждом из 45 местных отделений. Сами общественники тоже выступили со своими предложениями. Так, руководитель центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских предложил создать по всей области объединения собственников жилья и информационно-ресурсный центр при «Единой России», который помогал бы решать правовые вопросы и контролировать ремонтные работы. А председатель самарского отделения Всероссийского общества инвалидов Алла Архипкина предложила совместные фестивали и акции по социально-культурной и спортивной реабилитации инвалидов.

- Надо начинать работать. Все это - в интересах жителей области. От того, насколько мы будем действовать сообща, будет зависеть настроение людей, их благосостояние, - отметил глава региона.

Идею о создании консультационного совета теперь должен рассмотреть Президиум регионального политического совета. Потом уже будет утвержден состав его членов и председателей. Что касается совместных планов партии и общественников, то их должны сформировать до 30 ноября.