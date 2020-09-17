Курумоч вошел в топ-5 самых красивых аэропортов России

Просторные залы Курумоча привлекают не только аэро-путешественников, но и простых зевак Фото: Юрий Майсевич

Специалисты популярного сервиса бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг самых красивых аэропортов России. Ну как составили — просто опросили пользователей ресурса. По мнению общественности, эффектный внешний вид самарского Курумоча заслуживает того, чтобы оказаться практически на вершине импровизированного топа.

Наш аэропорт с разгромными 4,91% уверенно вошел в пятерку лидеров, «немного» уступив лишь петербургскому Пулково (9,82%), московскому Шереметьево (11,66%) и лидеру самолетной гонки крымскому Симферополю (57,06%).

Среди отстающих:

Аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани (4.29%);

Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону (3.68%);

Аэропорт Гурмак в Волгограде (1.84%);

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде (1.23%);

Аэропорт Красноярск в, сами угадайте где, (0.61%).