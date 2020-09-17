Готовность энергетиков ССК к предстоящему осенне-зимнему периоду приближается к 100%

За время подготовки энергетики провели текущий и капитальный ремонт своих сетей и оборудования

АО «Самарская сетевая компания» завершает работы по подготовке своего электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. На сегодняшний день готовность энергетиков к зиме составляет 92%.

Начиная с мая текущего года сотрудники всех семи структурных подразделений компании, обслуживающих распределительные сети по всему региону, планомерно и четко проводили капитальный и текущий ремонт своего электросетевого оборудования, укомплектовывали в необходимых количествах средства индивидуальной защиты персонала, формировали запас материалов для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ, вели подготовку автотранспорта и спецтехники для работы в зимних условиях и т.д.

Всего утвержденный план подготовки к ОЗП АО «ССК» включает 90 мероприятий, самые значимые - ремонт и замена оборудования высоковольтных подстанций: приемных порталов воздушной линии напряжением 110 кВ подстанции 110/10 кВ «ЧОЗИП» в Чапаевске, открытого распределительного устройства напряжением 110 кВ подстанции 110/10 кВ «АВИС» в Самаре, разрядников С1Т, С2Т на Главной понизительной подстанции 110/10 кВ 5 000 000 в Тольятти. Каждая из этих подстанций обеспечивает электроэнергией значительную часть населения, промышленных предприятий и социально значимых организаций трех крупных городов Самарской области.

Стоит отметить, что подготовка к ОЗП велась с соблюдением персоналом компании всех санитарно-эпидемиологических норм, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Планируется, что все работы, проводимые в рамках подготовки к ОЗП, будут завершены в срок до 30 сентября 2020 года.