В Самаре в стене многоквартирного дома образовалась трещина

ЧП произошло на улице Спутника в Куйбышевском районе. Фото: Google. Карты.

В Куйбышевском районе Самары в одном из многоквартирных домов на улице Спутника образовалась трещина. Местные жители обратились из-за этого в МЧС. На место прибыли эксперты.

- В квартире дома из-за трещины частично поврежден слой штукатурки. Пострадавших и погибших нет. Расселение жильцов не требуется, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сам собственник квартиры, где обнаружили трещину, разместился у своих родственников.

Напомним, в начале сентября в центре Самары у одного из домов на улице Галактионовской обрушилась стена. Всех жильцов эвакуировали.