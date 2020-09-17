В Самаре в стене многоквартирного дома образовалась трещина

ЧП произошло на улице Спутника в Куйбышевском районе.
Фото: Google. Карты.
В Куйбышевском районе Самары в одном из многоквартирных домов на улице Спутника образовалась трещина. Местные жители обратились из-за этого в МЧС. На место прибыли эксперты.
- В квартире дома из-за трещины частично поврежден слой штукатурки. Пострадавших и погибших нет. Расселение жильцов не требуется, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Сам собственник квартиры, где обнаружили трещину, разместился у своих родственников.
Напомним, в начале сентября в центре Самары у одного из домов на улице Галактионовской обрушилась стена. Всех жильцов эвакуировали.