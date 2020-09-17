В Самарской области во время пожара погибла женщина

На место пожара были направлены сразу несколько подразделения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сызрани в ночь на четверг, 17 сентября, произошел крупный пожар. На площади в 300 квадратных метров полыхали надворные постройки и частный дом. Сообщение о пожаре на улице Челюскинцев поступило в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области в 01.25.

Вызову был присвоен повышенный ранг «1БИС», поэтому на место происшествия были направлены несколько пожарно-спасательных подразделений. Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на месте возгорания обнаружили тело погибшей женщины 1957 года рождения. Кроме того, пострадал мужчина 1953 года рождения, которого госпитализировали в Сызранскую городскую больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Для тушения привлекли 31 человека и 28 единиц техники, в том числе и от МЧС России.