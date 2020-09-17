Детский сад «Родничок» в Кротовке отремонтируют до конца года

Добиться начала ремонта детсада удалось благодаря поддержке депутатов фракции "Единая Россия"

В селе Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области наконец обновят детский сад «Родничок». Здание находится в аварийном состоянии, и ремонта оно ждало целых шесть лет. Работы здесь начались с 1 сентября 2020 года.

В областном бюджете на этот год было заложено около 23,5 млн рублей на ремонт детсада, однако кризис нарушил многие планы — деньги временно заморозили. Ускорить процесс помогло вмешательство депутатов.

- Фракция «Единая Россия» откликнулась на просьбу родителей и педагогов детского сада «Родничок», обратилась к губернатору и нашла там поддержку. В итоге финансирование началось, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

По словам депутата, подрядчик обещает закончить все ремонтные работы в здании к концу этого года.