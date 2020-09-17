В Самаре ограничат движение по 3-ему проезду на перекрестке с проспектом Карла Маркса

Все из-за строительства газопровода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на несколько дней ограничат движение по улице 3-й проезд в границах перекрестка с проспектом Карла Маркса. Все из-за строительства газопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение по улице 3-й проезд в границах перекрестка с проспектом Карла Маркса ограничат с 8:00 21 сентября до 22:00 24 сентября, - уточнили в мэрии.

Напомним, 19 сентября в Самаре ограничат движение по улицам Максима Горького от Венцека до Вилоновской, Вилоновской от Максима Горького до Куйбышева, Куйбышева от Вилоновской до Венцека, Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали, Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой.