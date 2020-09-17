В Самаре осудили 16 членов ОПГ, которые продавали наркотики в нескольких регионах

Двоим подсудимым женщинам назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районном суде Самары вынесли приговор 16 членам ОПГ, которые сбывали наркотики на территории нескольких регионов – Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, в Башкортостане и в Москве. За три года – с 2013-го по 2016-й – подсудимые заработали на продаже наркотиков 250 млн рублей. При задержании в квартирах злоумышленников нашли 20 кг «синтетики», сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

- Суд приговорил виновных к различным срокам лишения свободы от 4 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Двоим подсудимым женщинам назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, - говорится в сообщении.

ОПГ состояла из операторов, курьеров и программистов. Операторы жили за границей и руководили другими участниками группировки дистанционно.