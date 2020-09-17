Самарские школьники увидели современных роботов и попробовали себя в роли машинистов

Фото СамГУПС

В Самарский государственный университет путей сообщения пришли ученики школ №№ 108, 133, 57, 159 и одной специализированной школы. Масштабная профориентационная акция состоялась совместно с Поволжским музеем железнодорожной техники в честь «Дней краеведения в Самарской области», приуроченных к 170-летию губернии.

Основные мероприятия прошли на полигоне СамГУПС на улице Литвинова, где расположены учебные корпуса и лаборатории университета. Школьники познакомились с экспозицией раритетной железнодорожной техники, прослушали лекцию об истории развития железнодорожного транспорта в Поволжье и стране. Затем участники клуба «Сапсан» рассказали ребятам о военно-патриотической работе в СамГУПС, а также провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова.

Самое интересное ребята узнали на встрече с преподавателями и студентами факультета «Подвижной состав и путевые машины». Более 30 школьников познакомились с лабораториями и инновациями университета, программой и перспективами обучения в крупнейшем транспортном вузе Приволжского федерального округа.

Также ребята осмотрели территорию учебного полигона, познакомились с работой различных кафедр, лабораторий, посетили ангар для занятий на подвижном составе. Побывали на мемориальном комплексе воинам-железнодорожникам, посвященном истории 9-ой Отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады.

В учебном корпусе «Л» школьников ответили в лабораторию нового автоцентра. На кафедре «Электрический транспорт» ребята увидели современные учебные тренажеры и модели роботов.

В конце встречи ребята попробовали себя в роли машиниста электровоза ВЛ10У. Эмоциями от такой экскурсии восьмиклассники обменивались еще долго.