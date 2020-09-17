Экс-защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч в игре с ЦСКА

После этого эпизода на Бранко набросился Даниэл Карвальо. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко рассказал, зачем сел на мяч во время игры против ЦСКА в 2006 году. По словам футболиста, он был зол на «армейцев» из-за того, что они не захотели его подписать.

- Я тогда был зол на ЦСКА. После сезона в «Шиннике» мне обещали, что я подпишу контракт с клубом. Я вернулся в Германию, а позже агент мне сказал: «ЦСКА передумал, ты должен ехать в Самару». С тех пор я решил всякий раз, когда играю против ЦСКА, побеждать, чтобы в клубе задавались вопросом: «Почему мы не взяли его?» В тот день я был очень хорош на поле — обводил Жо, Карвальо и Вагнера Лава, который был лучшим в России на тот момент. Мы вели 1:0, я сел на мяч, а после сказал Карвальо: «Подойди и возьми мяч, я покажу тебе! Ты играешь за ЦСКА, но сегодня проиграешь!» Он подошел и втащил мне, а после рефери удалил меня. До сих пор не понимаю почему. Но было весело, - приводит слова Бранко sport24.ru.

Также камерунец отметил, что после этого случая его поддержали самарские фанаты.

- Самарские фанаты кричали мне: «Бранко. Что же ты сделал с ЦСКА?! Ты лучший». Меня любили российские болельщики, - отметил бывший футболист.

Напомним, Серж Бранко играл за «Крылья Советов» в 2006 и 2007 годах. В Самару он переехал из ярославского «Шинника».