Закон о защите минимальных доходов россиян от списания за долги может заработать с 2021 года

Минимальный доход граждан защитят от списания в счет погашения долгов

Партия «Единая Россия» подготовила законопроект, который направлен на защиту минимального дохода граждан от списания в счет погашения долгов. Сейчас он проходит необходимые стадии согласования перед внесением на рассмотрение в Госдуму.

Инициатива «Единой России» предполагает, что защиту минимального дохода получат не только пенсионеры, инвалиды и другие социально уязвимые категории граждан, но и ИП, самозанятые, у которых сейчас за долги могут списывать все имеющиеся средства.

- Мы в ближайшее время рассчитываем получить на него положительный отзыв Правительства РФ и думаем в осеннюю сессию его принять во всех чтениях. С 2021 года закон может вступить в силу, – заявил первый заместитель руководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что региональные парламентарии в ближайшее время тоже досконально изучат эту инициативу.