В оперштабе Самарской области рассказали подробности о 14 погибших от коронавируса

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области скончались 159 человек с COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области рассказали о 14 жертвах COVID-19, которые скончались за прошедшие сутки. В основном вирус унес жизни пенсионеров, однако есть исключения - среди погибших 30-летняя женщина, у которой было заболевание крови.

Также почти у всех жертв коронавируса были сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также онкология. Кроме одного – 66-летнего мужчины.

В общей сложности с начала пандемии в Самарской области скончались 159 человек с COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки по состоянию на 17 сентября в регионе обнаружили еще 125 заразившихся коронавирусом.