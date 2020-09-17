«КуйбышевАзот» открыл свою первую линию по производству полимер-композиционных материалов в Рудольштадте

На предприятии "КуйбышевАзота" в Германии стартовало новое производство

В среду, 16 сентября, ПАО «КуйбышевАзот» начал производство полимер-композитных материалов (компаундов) на основе полиамида-6 на своем предприятии STFG в Рудольштадте (Германия). Инвестиции в проект составили более 3 млн евро. Мощность производства – 12 тыс. тонн в год, поставщик оборудования – немецкая компания Krauss Maffei Extrusion GmbH.

«КуйбышевАзот» является крупнейшим производителем капролактама и полиамида в России, СНГ и Восточной Европе, а также занимается изготовлением полимер-композитных материалов (ПКМ), в том числе в Шанхае. Пуск нового производства полимер-композитных материалов в Германии расширит портфель продуктов и услуг «КуйбышевАзота» для европейских потребителей.

Благодаря таким свойствам, как высокая механическая прочность, термостойкость, хорошие электроизоляционные свойства, устойчивость к химическим веществам и доступные технологии обработки, полимер-композитные материалы на основе полиамида-6 стали незаменимыми практически во всех отраслях промышленности.

«КуйбышевАзот» предлагает широкий ассортимент ПКМ для всех отраслей экономики – от автомобильной, электротехнической и электронной до промышленных изделий, строительства и потребительских товаров. ПКМ производства группы компаний «КуйбышевАзот» поставляются под брендом Volgamid ® (Волгамид).

Инвестиции в проект составили более 3 млн евро

Одним из ключевых элементов стратегии развития ПАО «КуйбышевАзот» является сохранение и защита окружающей среды, минимизация антропогенной нагрузки и снижение потребления природных ресурсов. Рециклинг (повторное использование сырья) является ключом к снижению воздействия производств базового химического сырья для полимер-композитных материалов на окружающую среду. Ассортимент продукции Volgamid ECO- Line, произведенный из повторно переработанного полиамида обеспечивает качество, соответствующее стандартам, близким к первичным материалам. На основе вторичного полиамида и отходов волокна разработан ассортимент высококачественных экологически чистых продуктов, содержащих различные количества повторно переработанных материалов. Также для поддержки и развития принципов замкнутого производственного цикла используются только внутренние источники сырья, гарантируя тем самым устойчивое и высокое качество продукции. В зависимости от требований потребителей предлагаются марки ECO-Line, которые могут содержать отходы волокна, только вторичный полиамид или их сочетание.

Volgamid ECO-Line представляет потребителям линейку экологических продуктов для применения в автомобилестроении, электронной промышленности, производстве потребительских товаров и других сферах экономики.