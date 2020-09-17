Самара на первом месте, Похвистнево на втором: стало известно, где и как заразились коронавирусом 125 новых заболевших

Самара снова лидирует по количеству новых случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, где и как заразились коронавирусом 125 новых заболевших. Больше всего случаев в Самаре – 52. На втором месте за прошедшие сутки Похвистнево (16 случаев), на третьем – Новокуйбышевск (11 случаев).

Следом идут Похвистневский район (9), Кинель (6), Волжский район (4), Тольятти, Красноярский, Сергиевский, Кинель-Черкасский районы (по 3). По два случая обнаружили в Исаклинском, Красноармейском и Челно-Вершинском районах, по одному – в Сызранском, Хворостянском, Ставропольском, Клявлинском и Безенчукском районах, а также в Отрадном и Жигулевске.

У 87 из 125 человек COVID-19 обнаружили после обследования ОРВИ и внебольничной пневмонии. У 21 жителя региона тесты показали положительные результаты после того, как он пообщался с зараженным коронавирусом. Еще у 17 человек COVID-19 никак себя не проявлял.