Матч «Лады» и «Южного Урала» в Тольятти перенесли из-за вспышки коронавируса

COVID-19 обнаружили у 14 хоккеистов «Южного Урала», у одного члена тренерского штаба и у одного человека из клубного персонала. Фото: ХК «Южный Урал» (Орск).

Матч «Лады» и «Южного Урала» в ВХЛ, который должен был пройти в Тольятти 22 сентября, перенесли из-за вспышки коронавируса в стане гостей. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- В связи со вспышкой коронавирусной инфекции в хоккейном клубе «Южный Урал» и невозможностью проведения матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути», лига приняла решение о переносе на более поздние сроки матча «Лада»— «Южный Урал», - говорится в сообщении.

В тольяттинском клубе отметили, что все билеты на игру с «Южным Уралом» будут действительны на дату, на которую матч перенесут. Когда именно сыграют команды, пока не решили.

В «Южном Урале» тем временем сообщили, что команда ушла на карантин. В клубе подчеркнули, что все представители «Южного Урала» соблюдали меры безопасности и регулярно тестировались.

COVID-19 обнаружили у 14 хоккеистов команды, у одного члена тренерского штаба и у одного человека из клубного персонала.