Самарские психологи будут работать с Божьей помощью

12 сентября 2020 года состоялся первый выпуск слушателей двухлетнего обучающего семинара под названием «Православная психология: теория и практика». Фото: Самарская Митрополия / vk.com/orthodoxsamara.

Психологи Самары теперь будут работать с людьми не только вооружившись знаниями в своей профессиональной области, но и заручившись Божьей помощью. Вечное противостояние науки и религии на этом предлагаем объявить закрытым.

12 сентября 2020 года состоялся первый выпуск слушателей двухлетнего обучающего семинара под названием «Православная психология: теория и практика». Со всеми лекциями можно было ознакомиться на базе Самарской духовной семинарии.

Летом 2018 года кафедра православной педагогики СамДС, с благословения правящего архиерея митрополита Сергия, собрала православных психологов и решила организовать для них ряд обучающих семинаров. Скучать и играть с соседом по парте в крестики-нолики во время таких занятий точно не приходилось, ведь слушателям предлагалось освоить массу новых предметов, среди которых: «Христианская антропология», «Методы работы православного психолога» и др.

Не совсем понятно, сможет ли новоиспеченный православный психолог помочь, скажем, мусульманину или католику, однако слушатели действительно серьезно подошли к учебе и защитили на итоговой аттестации собственные проекты.