В Самарской области женщина потерялась в лесу и блуждала до поздней ночи

Искали потерявшуюся спасатели, волонтеры и лесник. Фото: поисково-спасательная служба Самарской области.

В лесу Ставропольского района Самарской области вечером в среду, 16 сентября, пропала женщина. Она ушла в районе поселка Винтай и в назначенное время не вернулась домой. Тогда родственники забили тревогу и позвонили в экстренные службы.

- Информация о том, что женщина заблудилась в лесу, поступила от ее родственников. В 19:15 на место поисков отправился поисково-спасательный отряд Самарской области. Поисково-спасательные работы проводились совместно с лесником и поисковой группой «ЛизаАлерт», - уточнили в ПСС региона.

Обнаружили женщину поздно ночью – в районе 2:30. В медицинской помощи потерявшаяся не нуждалась.