В центре Самары из-за чемпионата региона по триатлону перекроют несколько улиц

Также с 5:00 до 17:00 19 сентября автобусы №№ 6, 61, 247, 261, 3, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297, 11 будут ходить по скорректированным схемам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 19 сентября, перекроют несколько улиц в центре города. С 6:00 до 17:00 нельзя будет проехать по улицам Максима Горького (от Венцека до Вилоновской), Вилоновской (от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева), Куйбышева (от Вилоновской до Венцека), Лесной (от Осипенко до Северо-Восточной магистрали), Волжскому проспекту (от улицы Вилоновской до улицы Лесной), Северо-Восточной магистрали (от Лесной до Ново-Садовой). Об этом сообщает администрация города.

Ограничения связаны с проведением чемпионата и первенства региона по триатлону, соревнований по триатлону среди любителей IRONSTAR.

- На вышеуказанных участках улиц с 18:00 18 сентября 2020 года до 17:00 19 сентября 2020 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств. Кроме того, на период с 05:00 до 17:00 19 сентября 2020 года будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 16 «Губернский рынок – 6 причал» и № 6 «Губернский рынок – Улица Грозненская», - уточнили в мэрии.

Помимо этого с 5:00 до 17:00 19 сентября автобусы №№ 6, 61, 247, 261, 3, 24, 37, 46, 47, 80, 92, 295, 297, 11 будут ходить по скорректированным схемам.