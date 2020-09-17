В Самаре перекроют несколько улиц из-за чемпионата города по велоспорту

Ограничения движения будут действовать в воскресенье, 20 сентября, с 8:30 до 14:00. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Около «Самара Арены» снова перекроют несколько улиц. На этот раз ограничения движения будут действовать в воскресенье, 20 сентября, с 8:30 до 14:00 и связаны они с чемпионатом и первенством Самары по велоспорту.

- Временно ограничат движение транспорта по улице Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору; по Проезду № 2; по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - рассказали в администрации Самары.

Исключение сделают для общественного транспорта, полиции, скорой помощи и пожарных, а также для автомобилей с пропусками.

Кроме того, с 8:30 до 14:00 20 сентября автобусы №№ 96, 205, 295 будут ходить по временной схеме.

Также 20 сентября с полуночи до 14:00 на улицах около «Самара Арены», которые перечислены выше, запретят остановку и стоянку.