В Самарской области реконструируют мелиоративный комплекс и планируют увеличить экспортный потенциал масличных культур

Совещание прошло в Безенчукском районе 17 сентября. Фото: правительство Самарской области.

В Самарской области обсудили стратегию развития масличных культур в России. Сделали это на заседании под председательством первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, который находится с рабочим визитом в регионе, и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Для проведения совещания наш регион выбрали не случайно – Самарская область является лучшей в ПФО по производству зерновых и масличных культур, развивает аграрную науку, выступает с инициативами, в том числе законодательными, которые направлены на отрасли развития растениеводства. Кроме того, заместитель министра подчеркнул, что область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов и поэтом может рассчитывать на поддержку федерального министерства.

- При производстве основных сельскохозяйственных культур, находящихся в севообороте, регион применяет комплексный подход, в основе которого научно-обоснованный севооборот, сортосмена и модернизация парка техники. Успехи самарских аграриев, их планы на 2021 год свидетельствуют о том, что правительством Самарской области выработан правильный системный подход, - считает Джамбулат Хатуов.

Кроме того, замминистра заявил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже дал поручение профинансировать реконструкцию мелиоративного комплекса в Самарской области, а также провести комплексный анализ по стратегии наращивания экспортного потенциала.

На совещании отметили, что благодаря поддержке федерального и регионального правительства аграрии области справились со сложностями пандемии и только за первое полугодие произвели продукции на почти 8 млрд рублей. Это 105,3% от уровня того же периода прошлого года.