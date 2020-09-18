Депутат Михаил Матвеев опять будет судиться с самарской полицией

Публикация депутата Михаила Матвеева о сотруднице самарской полиции с подозрением на COVID-19 признана достоверной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский депутат Михаил Матвеев выиграл один из процессов о публикации фейковой информации о коронавирусе.

Напомним, в этом году к административной ответственности за посты о заболевших COVID-19 полиция пыталась привлечь его дважды. Сначала - за публикацию о многодетной семье из Новокуйбышевска, которая вернулась с отдыха, якобы не смогла дозвониться до надзорных органов, после чего члены семьи целую неделю ходили везде и распространяли заразу вокруг себя. Эта история судами двух инстанций признана недостоверной, и за ее публикацию в интернете Михаил Матвеев теперь должен заплатить штраф - 45 тысяч рублей.

Но вот второй пост - о сотруднице полиции с подозрением на коронавирус - суды признали соответствующим действительности. Девушка действительно вернулась из-за границы, продолжала ходить на работу, в то время как тесты на ковид дали у нее положительный результат. Последний анализ, правда, оказался отрицательным, но на тот момент, когда самарский депутат обнародовал эту историю, результаты этого исследования еще не были готовы, и он не мог о них знать.

5 июня Октябрьский районный суд прекратил административное дело в отношении него, но представитель полиции обжаловал это решение в Самарском областном суде. Точка в судебном разбирательстве была поставлена вчера, 17 сентября:

- Самарский облсуд отказал ГУ МВД по Самарской области и оставил в силе решение Октябрьского райсуда, отказавшего МВД в привлечении меня к административной ответственности за якобы распространенный мной фейк о заболевшей ковидом сотруднице полиции. Ибо все написанное оказалось правдой, - написал в соцсетях Михаил Матвеев.

Он также заявил, что намерен дальше судиться с полицией - на сей раз из-за незаконного преследования своей персоны:

- Поскольку МВД изрядно помотало мне нервы своими незаконными протоколами и ввело в расходы на адвокатов, мной принято решение о взыскании с полиции судебных издержек и морального вреда. Надеюсь, и с составившего протокол майора Казанского какую-нибудь премию снимут, - пишет депутат.

Впрочем, никаких исков в суд по этому поводу пока не подано.

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