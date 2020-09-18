Семен Варламов и «Нью-Йорк Айлендерс» не смогли пробиться в финал Кубка Стэнли

В Нью-Йорк Варламов переехал прошлым летом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс», чьи ворота защищает уроженец Самары Семен Варламов, не смог пробиться в финал Кубка Стэнли. В шестом матче серии «островитяне» проиграли «Тампе» 1:2. Счет в серии – 4:2 в пользу «Лайтнинг».

Несмотря на поражение, Семен Варламов был признан второй звездой шестого матча финала Восточной конференции НХЛ. Он отразил 46 из 48 бросков по своим воротам.

Напомним, Варламов родился в Самаре и начал здесь заниматься хоккеем, однако в 11 лет переехал в Ярославль. В НХЛ он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш». К «Нью-Йорк Айлендерс» Варламов присоединился прошлым летом.

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