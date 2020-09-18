Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину с инсультом

Больная не могла передвигаться самостоятельно. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

Вчера, 17 сентября, жительнице села Рождествено стало плохо, у нее заподозрили инсульт. Самостоятельно передвигаться она не могла, поэтому для того, чтобы доставить ее в самарскую больницу, потребовалась помощь спасателей.

- К эвакуации привлекли сотрудников Поисково-спасательного подразделения «Центральная», - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. - В 10:00 для эвакуации больной от спасательной станции был отправлен скоростной спасательный катер.

79-летнюю больную быстро перенесли на борт и доставили на левый берег Волги, где ее уже ожидали врачи скорой помощи. Женщину отправили в больницу, о ее состоянии на данный момент ничего не сообщается.

В сентябре 2020 года спасатели уже дважды проводили срочную эвакуацию тяжело больных из Рождествено: 4 сентября оттуда перевезли мужчину с ишемическим инсультом и женщину с острой почечной недостаточностью.

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