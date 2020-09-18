Еще четыре смерти: коронавирус продолжает поражать сотни жителей Самарской области

В Самарской области за сутки делают 4-5 тысяч анализов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает увеличиваться число больных коронавирусом. В последние дни исследования в сутки дают не менее сотни положительных результатов. Вчера было известно о 125 новых заболевших и 14 смертях. Сегодня статистика фиксирует чуть меньше жертв - 123 заболевших и 4 погибших.

Да, врачи говорят, что цифра в графе «смерти» вовсе не говорит о том, что именно столько людей умерло за сутки - мол, это просто патологоанатомические исследования, подтвердившие COVID-19, готовы были в один день. Но сам факт того, что еще месяц назад мы писали о стабильном снижении и уменьшении числа жертв, наводит на размышления.

Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировано 10435 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 и сопутствующих заболеваний в общей сложности погибли уже 163 человека. Выздоровели 8055 пациентов, 108 из их выписаны за последние сутки.

По числу заболевших за сутки в рейтинге по России Самарская область теперь находится на 10 месте. Впереди нас: Москва (805 подтвержденных фактов COVID-19 за сутки), Санкт-Петербург (206 случаев), Ростовская область (172), Московская область (165), Нижегородская область (161), Ставропольский край (140), Свердловская область (129), Кемеровская область (128) и Воронежская область (123 случая).

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