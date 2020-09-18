В Самаре полицейские задержали парня с топором, который напал на продавца магазина

Парень замахнулся топором на продавца, после чего сдернул с его шеи золотую цепочку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

13 сентября в Кировском районе Самары на продавца продуктового магазина напал мужчина с топором. Видеозапись того, как парень с ноги бьет продавца ногой в живот, а потом срывает что-то с его шеи, широко разошлось в соцсетях.

Имена «героев» видео полиция смогла установить в течение суток. Выяснилось, что с шеи продавца неизвестный сорвал золотую цепочку. Заложив ее в ломбард, он получил достаточно денег, чтобы купить себе мобильник и алкоголь.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда он попытался сдать мобильный телефон в тот же ломбард на следующий день, - говорят в областном МВД. - При наружном досмотре мужчины был обнаружен топор, находившийся за поясом брюк.

Полиция просит присмотреться к этой фотографии: может быть от рук парня пострадал еще кто-то Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Парню 32 года, он уже имеет приличный «букет» судимостей за истязание, угрозу убийством, а также за применение насилия в отношении представителя власти. Последняя «ходка» у него была недавно - на свободу он вышел чуть меньше года назад. Парень зарегистрирован в Саратовской области, но, освободившись, переехал в Самару, работу здесь найти не смог, поэтому решил «разжиться деньгами» иным образом.

- Задержанный признался в нападении и пояснил, что данное преступление он совершил спонтанно, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает облМВД. - Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

У полицейских есть основания полагать, что парень может быть причастен к инымУ полицейских есть основания полагать, что парень может быть причастен к иным «подвигамподвигам». Пострадавших от его действий просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 020 или 956-07-66.. Пострадавших от его действий просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 020 или 956-07-66.

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Личность преступника на данный момент не установлена (подробности)