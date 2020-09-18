Самара, Тольятти, Кинель: рассказываем, где больных COVID-19 выявлено больше всего

Всего положительные анализы на коронавирус получены для жителей 23 городов и районов Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 123 новых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Как рассказали в оперативном штабе почти половина заболевших - жители Самары (59 человек), 9 новых пациентов зафиксировано в Тольятти, 8 - в Кинеле, 7 - в Нефтегорском районе, по 5 - в Похвистневе, Сызрани и Большечерниговском районе. На Новокуйбышевск приходится 4 положительных анализа на COVID-19 за сутки, в Безенчукском, Борском, Волжском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Алексеевском районах - по 2 положительных результата. Еще по одному больному коронавирусом прибавилось в Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, а также в Большеглушицком, Похвистневском, Приволжском, Сергиевском, Ставропольском и Шенталинском районах.

За сутки в Самарской области делают почти 4,5 тысячи анализов на CОVID-19, с начала пандемии их сделали уже более 655 тысяч.

78% анализов, подтвердивших коронавирус за последние сутки, брались у пациентов с признаками обычной простуды (96 человек). У 2 человек с положительными анализами признаков каких-либо заболеваний нет вообще. Еще 25 случаев - это люди, которые ранее общались с больными (11 из них живут в Самаре, 4 - в Сызрани, 3 - в Тольятти, 2 - в Нефтегорском районе, по одному - в Октябрьске, Отрадном, Похвистневе, а также в Волжском и Ставропольском районах).

Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 10435.

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